Senior (80) sticht mit Messer auf Betreuer ein - der springt vom Balkon

Dresden - Wird dieser Angriff jemals aufgeklärt? Am 10. August 2023 konnte sich Betreuer Tobias K. (32) mit einer schweren Stichverletzung im Bauch nur durch einen Sprung vom Balkon retten, in der Wohnung soll Gerhard A. (80) ihn plötzlich mit dem Messer angegriffen haben.

Gerhard A. (80) konnte dem Prozess kaum mehr folgen, wollte aber auch nichts zu seinen Motiven sagen. © Thomas Türpe

Dafür landete der 80-Jährige am gestrigen Mittwoch vor dem Dresdner Landgericht, soll wegen möglicher Allgemeingefährlichkeit eingewiesen werden. Doch zur Aufklärung kann er wohl nur noch wenig beitragen.



Schon im Vorfeld des Prozesses war angedacht, dass der Angeklagte nur eine Stunde anwesend sein soll: Gerhard A. hat mehrere Krankheiten, hört schwer und sieht auch nur noch wenig. Außerdem leidet er unter beginnender Demenz.

"Dazu will ich nichts sagen", ist das Einzige, was er zu dem Vorwurf von sich gibt, kommt dann wieder in die Klinik.

So wird der Grund des Messerangriffs wohl ein Rätsel bleiben, denn auch das Opfer weiß nicht, wieso es plötzlich eskalierte.

"Wir hatten keinen Streit, keinen Ärger", so der Betreuer. "Wir hatten uns schon verabschiedet, er ging vor mir zur Tür, ich bin ihm gefolgt. Dann hat er sich plötzlich umgedreht und mir das Messer in den Bauch gerammt."