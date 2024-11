Trio um Görlitzer Rapper soll Ex-Kumpel und seine schwangere Freundin verprügelt haben

Dresden - Ihr gemeinsames Video heißt "Wenn die Sonne scheint". Doch über der einstigen Freundschaft zwischen Rapper Marcel H. (38) alias Rino Royal und Tobias A. (27) sind dunkelste Gewitterwolken aufgezogen. So sehr, dass jetzt Prozess am Amtsgericht Dresden wegen Raubes und Körperverletzung ist.

Rapper Marcel H. (38, l.) alias Rino Royal und Philipp S. (28) erschienen am Dienstag vor Gericht, sehen die Schuld aber nicht ein. © Montage: Ove Landgraf

Laut Anklage ging Rino mit Philipp S. (28) und Sabrina H. (38) auf Tobias los. Dabei wurde auch die damals schwangere Emely S. (27), Influencerin und Freundin von Tobias, angegriffen.

Emely, die Influencerin, die im Mai 2023 mutig eine Nazifeier filmte und ins Netz stellte, und Tobi zogen an jenem Tag im Dezember 2023 in Dresden gerade um. Plötzlich kreuzte das angeklagte Trio in der alten Wohnung auf. Laut Anklage vermöbelte Philipp Tobi und mehrere Umzugshelfer.

Sabrina trat der Schwangeren (zweiter Monat) mehrfach in den Bauch. Dann zogen die Täter ab, nahmen ein Handy und 850 Euro mit. Angeblich wollte Rino auf diese Unart von Tobi 10.000 Euro für einen BMW eintreiben.

"Nein", so der Rapper, der einst wegen Drogendelikten einsaß. "Ich hatte Tobi im Knast kennengelernt, erkannte sein Talent. Wir haben ein Musikvideo zusammen gemacht, ich habe alles bezahlt und ich lieh ihm 4000 Euro. Er zahlte nichts zurück, ging mir aus dem Weg. Da hab ich ihm das Video in Rechnung gestellt."

Diese 6000 Euro und die geliehene Kohle wollte sich Rino zurückholen. "Die anderen beiden begleiteten mich nur", so der Rapper. "Ich sagte: 'So sieht man sich wieder', da kam schon eine Pfanne geflogen. Von Tobi", sagte Rino.