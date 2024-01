Versuchter Mord in Dresden: 45-Jähriger geht mit Messer auf Ex-Freundin los

Dresden - Ein 45-jähriger Serbe sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem die Staatsanwaltschaft und die Polizei gegen den Mann wegen eines versuchten Mordes ermitteln.

Wann der Fall vor Gericht kommt, ist bislang noch unklar. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Staatsanwaltschaft am frühen Nachmittag bekannt gab, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am gestrigen Sonntag (7. Januar) gegen 4.30 Uhr auf der Rudolfstraße in der Dresdner Neustadt eine 36-Jährige mit einem Messer attackiert zu haben.

Das Opfer wurde durch den unvermittelten Angriff am Hals verletzt. Wie stark die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Zeugen konnten den Mann nach der brutalen Tat in unmittelbare Nähe stellen. Wenig später wurde er von der Polizei festgenommen.

Der Serbe und die Deutsche führten offenbar eine "kurzes Verhältnis", so die Staatsanwaltschaft. Dieses sei aber bereits vor der Attacke beendet worden, sodass die 36-Jährige nicht mit einem solchen Angriff seitens des Beschuldigten rechnete.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Ermittlungsrichter noch am Sonntag einen Haftbefehl gegen den 45-Jährigen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Mann ist bereits mehrfach vorbestraft. Aussagen zum Tatvorwurf hat er bislang noch nicht gemacht.