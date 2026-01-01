Wann fällt das Urteil im Prozess um mutmaßliche Killer-Witwe?

Dresden - Der Prozess gegen die mutmaßliche Killer-Witwe könnte bald ein Ende finden! Seit Juni wird bereits am Landgericht Dresden gegen Ramona B. (53) wegen Mordes verhandelt.

Ramona B. (53) will sich im Januar zu ihrem bisherigen Lebenslauf äußern. © Ove Landgraf

Sie soll ihren Gatten, den Insolvenz-Anwalt Peter B. (†76), überfahren haben, um ans millionenschwere Erbe zu kommen. Der mitangeklagte Hausmeister Claus T. (76) soll ihr das Tatauto, einen Mercedes GLK, besorgt haben.

Im Prozess wird mit harten Bandagen gekämpft - es kommen immer neue schmutzige Details ans Licht.

Langsam biegt der Fall aber auf die Zielgerade ein. Seit nunmehr 25 Verhandlungstagen schweigt Ramona. Ihre Anwälte bestreiten die Vorwürfe, unterstellen Claus die Tat.

Der wiederum will das Auto lediglich für eine "illegale Treibjagd" besorgt haben. Von Ramonas "teuflischem Plan" habe der Hausmeister nichts gewusst.