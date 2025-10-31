Kopfschuss-Hinrichtung am Frankfurter Hauptbahnhof: Acht Männer angeklagt

Frankfurt am Main - Obwohl nur einer schoss, hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft acht Männer wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes und Verabredung zu einem Verbrechen angeklagt.

Die Spurensicherung nach der Tat an Gleis 9: Hier war am 20. August 2024 der 27-Jährige erschossen worden. © Andreas Arnold/dpa

Sie sollen an der Ermordung eines 27 Jahre alten Türken beteiligt gewesen sein, der am 20. August 2024 an Gleis 9 des Frankfurter Hauptbahnhofs erschossen wurde.

Anlass für die Tat soll eine Familienfehde gewesen sein, so Oberstaatsanwalt Dominik Mies.

Der Schütze habe nicht alleine gehandelt. Sieben Beschuldigten wird gemeinschaftlich begangener Mord vorgeworfen. Fünf haben die türkische Staatsangehörigkeit, zwei die deutsche.

Einem weiteren Deutschen wird die Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. Alle Männer befinden sich in Untersuchungshaft.