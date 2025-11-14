Mehr als 60 Vergewaltigungen: Urteil gegen Ex-Fußballtrainer endgültig rechtskräftig

Frankfurt am Main - Mehr als 60 Vergewaltigungen! Das Urteil des Frankfurter Landgerichts gegen einen ehemaligen Jugend-Fußballtrainer wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ist rechtskräftig.

Im Zeitraum zwischen 2008 und 2021 hat der Verurteilte mehrere Kinder beziehungsweise Jugendliche vergewaltigt und sexuell missbraucht. © Boris Roessler/dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet abgelehnt. Dies teilte das Landgericht mit.

Der damals 37-Jährige war vor knapp einem Jahr, am 4. Dezember 2024, zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Auch die Sicherungsverwahrung wurde angeordnet, da das Gericht von einer hohen Rückfallgefahr ausging.

Von 2008 bis 2021 hatte der Mann mehrere minderjährige Jungs missbraucht. Verurteilt wurde er unter anderem wegen 60 Vergewaltigungen und vier schweren Vergewaltigungen.