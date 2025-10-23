Plastiktüte über Kopf gezogen und stundenlang gefoltert: Angeklagter gesteht Tat

Frankfurt am Main - In einem Keller im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen soll ein Mann gefoltert worden sein: Zum Prozessauftakt im Landgericht räumte der Angeklagte die Tat teilweise ein. Auch ein Motiv kristallisiert sich heraus.

Der Täter (29) räumte die grausame Foltertat teilweise ein. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Er habe den Mann unter anderem mit einem Kabel geschlagen sowie ihm für jeweils wenige Sekunden eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und ihn gewürgt, las einer der beiden Rechtsanwälte des 29-Jährigen die Einlassung vor.

Die Tat habe er aus "tiefer Enttäuschung" über das Verhalten des Mannes begangen, er schäme sich für sein Tun.

Der Anklage zufolge soll er den nur mit einer Unterhose bekleideten und an den Händen gefesselten Mann mehr als drei Stunden lang in dem Keller festgehalten und auf unterschiedliche Weise gequält haben, sodass das Opfer Todesangst erlitt.

Zudem soll er ihm gedroht haben, auch seine Familie zu foltern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Freiheitsberaubung, besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor.