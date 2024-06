Prostiutierte brutal ermordet und in Wohnung liegen gelassen: Täter bekommt lebenslang!

Frankfurt am Main - Weil seine Liebesbezeugungen bei einer Prostituierten keinen Erfolg hatte, tötete der Freier die 27-Jährige. Jetzt wurde der Mann wegen Mordes verurteilt.

Erst im Mai - rund sechs Monate nach der Tat - führte der 46-Jährige die Polizei zur Leiche der jungen Frau. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Wegen Mordes an einer Prostituierten in Offenbach ist ein 46 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die Richter gingen vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus, verzichteten jedoch auf die Feststellung der besonderen Schuldschwere, die eine Haftentlassung nach bereits 15 Jahren unmöglich gemacht hätte. Die Tat rage über das gewohnte Maß bei Mord nicht hinaus, hieß es dazu.

Im Urteil wurde von einer sittlich auf unterster Stufe stehende, von Besitzstreben und Eifersucht geprägten Attacke gesprochen.

Der Angeklagte, ein Türke kurdischer Herkunft, hatte die 27-Jährige im Oktober 2022 in seiner Wohnung zunächst geschlagen und geschnitten.