Mehrjährige Strafe: 15-Jähriger wegen Brandanschlag auf Café verurteilt

Frankfurt am Main - Das Landgericht Frankfurt hat einen 15-Jährigen wegen eines Brandanschlags auf ein Café zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt.

Vor dem Frankfurter Landgericht wurde der 15-jährige Niederländer zu mehreren Jahren Jugendstrafe verurteilt. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Jugendkammer verhängte die Strafe bereits am Montag unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte.

Wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der 15-Jährige hatte nach den Feststellungen des Gerichts Anfang August 2025 eine selbst gebaute Kugelbombe mit mehreren Litern Brandbeschleuniger in das Café im Frankfurter Stadtteil Bockenheim geworfen.

Dort war der Sprengsatz detoniert und hatte den Raum komplett in Brand gesetzt.

Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft konnte der Wirt durch sein beherztes Eingreifen vier Gäste und sich weitgehend unversehrt ins Freie bringen.