Tödlicher Tritt und Leiche gefilmt: Landgericht verurteilt Brutalo-Lover zu langer Haft

Im Streit hat ein Mann dem Ehemann seiner Freundin im Main-Taunus-Kreis mit dem Fuß gegen den Kopf getreten – der Tritt endete tödlich. So lautet das Urteil.

Von Sabine Maurer Hofheim/Frankfurt am Main - Im Streit hat ein Mann dem Ehemann seiner Freundin im Main-Taunus-Kreis mit dem Fuß gegen den Kopf getreten – der Tritt war tödlich, denn der 41-Jährige litt an einer Gehirnerkrankung. Nun hat das Landgericht Frankfurt den heute 38 Jahre alten Täter verurteilt.

Das Frankfurter Landgericht verurteilte den inzwischen 38-jährigen Täter zu einer langen Haftstrafe. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Acht Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge lautete am Ende das Urteil. "Es war eine dramatische Beziehung zwischen drei Personen, die letztlich in dem Geschehen am 9. Mai gipfelte", sagte der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer in seiner Urteilsbegründung. Das 41 Jahre alte Opfer hatte von seiner Frau getrennt gelebt, jedoch zusammen mit ihr und dem gemeinsamen Sohn die Nacht zum 9. Mai 2025 in deren Wohnung in der Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim-Wallau verbracht. Gerichtsprozesse Frankfurt am Main Gerichtsurteil: Kein Schmerzensgeld für Tierärztin nach Unfall mit sterbendem Pony Am nächsten Morgen erschien der Freund der Ehefrau, die beide betrunkenen Männer gerieten im Laufe des Tages immer wieder in Streit. Dabei attackierte der 38-Jährige den ihm körperlich deutlich unterlegenen Ehemann mehrfach, er schlug, würgte und trat ihn – zum Teil vor den Augen dessen schwerbehinderten Sohnes. Am Abend des Tages starb der 41-Jährige im Bett der Wohnung liegend an einer Gehirnblutung.

Täter filmte später noch den Leichnam

Der Verurteilte zeigte sich im Frankfurter Landgericht empört über das gefällte Urteil. © Frederik von Erichsen/dpa Als der Täter bemerkte, dass sein Widersacher tot war, filmte er laut den Feststellungen des Gerichts die Leiche und machte dabei höhnische Bemerkungen. Verurteilt wurde er in dem Prozess daher auch wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Der Angeklagte nahm das Urteil sichtlich empört auf. Er hatte bis zum Ende des Prozesses bestritten, den Ehemann attackiert zu haben. Gerichtsprozesse Frankfurt am Main Es geht um 700 Millionen Euro: Vier Ex-Mitarbeiter verklagen Deutsche Bank Das Opfer sei im betrunkenen Zustand gestürzt und habe sich dabei tödlich verletzt, lautete die Einlassung des Ukrainers. Ein Rechtsmediziner, der in dem Prozess als Sachverständiger gehört wurde, schloss eine Selbstverletzung jedoch aus. Zudem stellte der Fachmann fest, dass das Opfer an einer Gehirnerkrankung gelitten hatte, sodass der Fußtritt – der Täter trug dabei keine Schuhe – tödliche Folgen gehabt hatte.

Keine vorsätzliche Tötung