Sind "toxisch" und "manipulativ" von Meinungsfreiheit gedeckt? Gericht hat Urteil gefällt

Frankfurt am Main - Das Gericht hat entschieden: Eine Klientin darf ihre ehemalige Mentorin als "manipulative und toxische Person" bezeichnen.

Das Frankfurter Oberlandesgericht hat entschieden. © Boris Roessler/dpa

Es sei eine durch die Meinungsfreiheit geschützte Meinungsäußerung, entschied das zuständige Frankfurter Oberlandesgericht nach einer Beschwerde des selbst ernannten "Mediums".

Die Mentorin und Bewusstseinstrainerin sei im Rhein-Main-Gebiet tätig und biete Webinare, Kurse und Coachings an. Die Klientin hatte an mehreren teilgenommen und eine weitere Dienstleistung gebucht – und zwar gegen Bezahlung im Voraus.

Ende 2025 habe sie dann per WhatsApp mitgeteilt, nicht mehr teilnehmen zu wollen. Sie forderte das Geld zurück, die Mentorin lehnte das allerdings ab.

Die Klientin schrieb eine Mail an das Team der Frau und an deren Zahlungsdienstleister.