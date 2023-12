Wegen goldigem Detail: Kinder von Verstorbener erleben bei Beerdigung ihr blaues Wunder

Frankfurt am Main - Goldschmuck einer Verstorbenen darf in ihr Grab beigelegt werden, auch wenn dadurch das Vermächtnis eines Miterben geringer ausfällt.

Einem Verstorbenen Wertgegenstände ins Grab legen? Das ist auch laut dem Frankfurter OLG gerechtfertigt. (Symbolfoto) © 123RF/dolgachov

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Donnerstag bekanntgewordenen Beschluss entschieden. Die Richter wiesen damit die Beschwerde einer Miterbin gegen eine gleichlautende Entscheidung des Amtsgerichts Königstein zurück.

Die Klage hatte sich gegen den Testamentsvollstrecker gerichtet, dem "pflichtwidriges Verhalten" vorgeworfen wurde und der deshalb von seinem Amt entbunden werden sollte.

Die Witwe hatte in ihrem Testament ihre drei Kinder als Miterben eingesetzt - eine Tochter sollte dabei ihren Schmuck als Vermächtnis erhalten. Später wies sie den Testamentsvollstrecker an, ihre Eheringe sowie eine Goldkette mit in ihr Grab zu legen.

Als der Schmuck dann tatsächlich bei der Beerdigung in der Tiefe verschwand, stellten sich die Miterben auf den Standpunkt, wonach dies "pflichtwidrig" gewesen sei.