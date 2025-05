60 Mal auf Ehefrau eingestochen: Urteil im Mordprozess gegen 53-Jährigen gefallen

Frankfurt am Main - Wegen des Mordes an seiner Ehefrau mit 60 Messerstichen ist ein 53 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Sie betrieben in Frankfurt eine erfolgreiche Firma, beide hatten studiert, die Frau trug einen Doktortitel. Sie lebten mit ihren drei Kindern in Frankfurt. Die Söhne traten in dem Prozess als Nebenkläger auf.

Der Richter ging davon aus, dass der 53-Jährige aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen gehandelt hatte. © Helmut Fricke/dpa

Am Tattag, dem 3. Juli 2023, soll er ihr vormittags in einem Park in der Nähe ihres Hauses aufgelauert und sie bedrängt haben.

Als sich ein Zeuge einmischte, lief der Mann davon in die Wohnung seines Bruders. Dort habe er den Schlüssel seines Sohnes genommen. Dann sei der Entschluss gefallen, seine Frau zu töten, sagte der Vorsitzende Richter.

Noch am selben Tag soll er in das Haus der Frau in Frankfurt eingedrungen sein. Im Schlafzimmer, in dem auch das jüngste Baby der beiden lag, soll der Mann mit zwei Küchenmessern auf seine Frau eingestochen haben. Sie starb noch am Tatort.

"Das Massaker hat etwa eine Minute gedauert", sagte der El Duwaik. Anschließend alarmierte der Ehemann selbst die Polizei und wartete mit dem Baby im Arm auf die Beamten.