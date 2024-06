Urteil gegen Flughafen-Geiselnehmer gefallen: "Herr E., das ist unsere Antwort!"

Hamburg - Im Prozess um den Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen ist am heutigen Dienstag das Urteil gefallen. Das Landgericht Hamburg verurteilte Salman E. (35) zu einer Haftstrafe von 12 Jahren.

Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin zu Prozessbeginn Ende April. © Tag24/Madita Eggers

"Herr E., Sie haben immer wieder nach Antworten gefragt. Zwölf Jahre, das ist unsere Antwort", verkündete Richter Torsten Schwarz gleich zu Beginn des letzten Prozesstages.

Schon bevor das Urteil fiel, wurde der Verurteilte wieder laut und versuchte die Medien von seiner Sicht der Dinge zu überzeugen. Ebenfalls lautstark musste er vom Richter zum Schweigen gebracht werden.

Salman E. sei ein "narzisstischer, egozentrischer und überheblicher Straftäter", der nicht im Ansatz Reue gezeigt habe, begründete der Vorsitzende die Entscheidung des Gerichts.

"Sie haben Ihre Angelegenheit zu einer Angelegenheit ganz Hamburgs, vielleicht ganz Europas gemacht!" Zudem sei sein "Hass auf Deutschland", sein Rollenbild und die Betrachtung seiner Tochter als sein Eigentum "schwer erträglich".

Seit April musste sich der türkische Staatsbürger wegen Geiselnahme, der Entziehung Minderjähriger, der vorsätzlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte hatte vor dem Hintergrund eines Sorgerechtsstreits am 4. November 2023 zunächst seine Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade entführt und anschließend mit einer 18-stündigen Geiselnahme am Hamburger Flughafen einen Flug in die Türkei erzwingen wollen.