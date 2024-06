"Gipfel der Selbstjustiz": Staatsanwalt fordert 12 Jahre für Flughafen-Geiselnehmer

Hamburg - Im Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen sind am heutigen Freitag die Schlussplädoyers vorgetragen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 12 Jahren für den Angeklagten Salman E. (35), der im November 2023 seine Tochter entführt und anschließend ein Flugzeug in die Türkei verlangt hatte.