15-Jährige vergewaltigt und ermordet: Gericht fällt nach fast 40 Jahren Urteil über Täter (62)

Der nun verurteilte 62-Jährige hatte sich bereits wegen mehrerer Sexualdelikte verantworten müssen. © Helmut Fricke/dpa

Fast 40 Jahre nach dem Mord an der 15-jährigen Jutta im südhessischen Lindenfels ist der heute 62-jährige Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Darmstadt ordnete am Freitag an, dass der Angeklagte weiterhin in einer psychiatrischen Klinik bleiben soll, wo er seit 2012 untergebracht ist.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche das Mädchen im Juni 1986 in einem Waldstück nahe ihres Elternhauses in den Wald gedrängt, mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und anschließend erstochen hatte.

Die 15-Jährige war auf dem Rückweg aus einem Freibad zu ihrem Elternhaus gewesen. Gut eineinhalb Jahre lang galt sie als vermisst, ehe ein Spaziergänger im Februar 1988 ihre skelettierte Leiche im Wald fand.