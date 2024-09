Er fehlte vor Gericht: Vater von Hanau-Attentäter abgetaucht?

Der Vater des Hanau-Attentäters ließ sich am heutigen Mittwoch nicht vor dem Amtsgericht in Hanau blicken. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Das Verfahren wurde unterbrochen und soll am 26. September fortgesetzt werden.

Das Amtsgericht Hanau will den zweifach vorbestraften, 77-jährigen Mann, dem unter anderem Beleidigung, Missachtung von Näherungsverboten, Hausfriedensbruch und Volksverhetzung vorgeworfen werden, für den nächsten Prozesstag mit dem Hinweis vorladen, dass er gegebenenfalls zwangsweise vorgeführt wird.

Der Sohn des Mannes, ein 43-jähriger Deutscher, hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Der Vater war in einem früheren Verfahren vom Landgericht Hanau wegen Beleidigung zu einer Gesamtgeldstrafe von 4800 Euro verurteilt worden.

Sein Pflichtverteidiger Johannes Hock sagte zu Prozessbeginn, er habe seit Wochen keinen Kontakt mehr zu dem Mann. Er habe es "auf allen Kanälen" probiert, sei sogar zum Haus seines Mandanten gefahren. "Doch der Kontakt ist im Augenblick wie abgebrochen."

Richterin Clementine Englert verzichtete nach Absprache mit Verteidigung und Staatsanwaltschaft darauf, den Angeklagten zwangsweise vorführen zu lassen. Die Justiz sei in derartigen Fällen angehalten, zunächst zu "milderen Mitteln" zu greifen, erklärte sie.