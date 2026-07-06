06.07.2026 15:13 "Hilfe, Hilfe, Papa bringt Mama um!" So lange muss Mann nach Mord an Ex-Frau hinter Gitter

Wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen hat das Landgericht Darmstadt einen 57 Jahre alten Mann in Hessen verurteilt.

Von Marc Wickel, Jenny Tobien

Darmstadt - Was für eine schreckliche Tat! Wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen hat das Landgericht Darmstadt einen 57 Jahre alten Mann in Hessen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der 57-Jährige hat seine Ex-Frau im Treppenhaus mit einem Messer attackiert und so schwer verletzt, dass diese schlussendlich verstarb. © 5VISION.NEWS Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Ende August 2025 in Heppenheim seine frühere Ehefrau mit Messerstichen tödlich verletzte. Der 57-Jährige wohnte zu diesem Zeitpunkt noch mit der Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern zusammen, die folgenschwere Tat ereignete sich im Treppenhaus direkt vor einer Nachbarwohnung. Mit dem Urteil folgte die Schwurgerichtskammer der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Mann habe zwölfmal mit dem Messer zugestochen. Das zeige einen "unbedingten Vernichtungswillen", wie der Vorsitzende Richter Volker Wagner schilderte. Gerichtsprozesse Hessen Wehrlosen Einbrecher mit Schlagstock verprügelt und gelogen: Polizist verliert Job und Beamtenstatus Der Deutsche bestritt den geschilderten Tatablauf während des Prozesses nicht, erklärte zu diesem allerdings, dass er keinerlei Erinnerung mehr habe. Die Verteidigung des Mannes hatte entsprechend auf Totschlag plädiert, ohne dabei ein konkretes Strafmaß für ihren Mandanten zu fordern. Eine Tat im Affekt schloss die Kammer im Einklang mit dem psychiatrischen Gutachten aus.

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