"Menschliches Drama": 80-Jähriger wegen Tötung seiner bettlägerigen Frau (†82) verurteilt

Der Deutsche hatte seine Ehefrau, die an Kinderlähmung erkrankt war, über einen langen Zeitraum größtenteils selbst gepflegt.

Er habe die 82-Jährige in der Nacht zum 1. Juni 2023 in Wiesbaden im häuslichen Wohnzimmer im Pflegebett erwürgt, sagte die Vorsitzende Richterin.

Der Mann wurde am heutigen Freitag vom Landgericht Wiesbaden zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Das Landgericht verurteilte den 80-Jährigen wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten © Frederik von Erichsen/dpa

Zuletzt hatte die Patientin unter anderem an starkem Juckreiz gelitten. Auslöser der Tat sei vermutlich die Aussage der Frau gewesen, einen bereits vereinbarten Hautarzttermin nicht wahrnehmen zu wollen, sagte die Richterin.

Diese Haltung habe den Angeklagten dermaßen in Wut versetzt, dass er seine Frau getötet habe. Der Mann hatte nach der Tat in einer Nachricht an seinen Sohn geschrieben, dass er die Mutter erwürgt habe.

Von einem "menschlichen Drama" mit dem schlimmsten Ausgang, sprach die Richterin am Freitag Sie verwies darauf, dass die Belastungen von Angehörigen in der häuslichen Pflege ein gesellschaftliches Problem seien, das häufig verschwiegen werde.

Die Richterin sprach von Verständnis für den Verurteilten, der mit der Situation körperlich und psychisch überlastet gewesen sei.

Sie ergänzte jedoch, dass nach ihrem Empfinden das tödliche Schicksal des Opfers in der Familie kaum eine Rolle spiele. Was habe die 82-Jährige in den letzten Momenten ihres Lebens wohl gedacht, als sie von ihrer engsten Bezugsperson getötet worden sei, fragte die Vorsitzende.

Es sei auch eine Frage der menschlichen Würde, selbst entscheiden zu können, ob man einen Arzt besuchen wolle oder nicht.