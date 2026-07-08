Wurst-Skandal hat elf Menschenleben gekostet: Das sagt der Ex-Wilke-Chef zu schweren Vorwürfen

Kassel - Im mit Spannung erwarteten Prozess um den Wilke-Wurst-Skandal hat der ehemalige Geschäftsführer des Betriebs "Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren" vor Gericht in Kassel sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

In Kassel stehen drei Personen vor Gericht. © Swen Pförtner/dpa

Während die Mitangeklagten sich auch am zweiten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen äußerten, wies der 57 Jahre alte Angeklagte diese gänzlich zurück.

Sein Verteidiger verlas eine Erklärung, da sein Mandant selbst zu belastet und aufgeregt sei.

Darin betonte der Mann, seine Verbindung zur Firma Wilke gehe weit über ein wirtschaftliches Interesse hinaus. Das Unternehmen sei sein Lebenswerk gewesen, das er geprägt habe. Für ihn habe immer allerhöchste Priorität gehabt, dass alle gesetzlichen Vorgaben in dem Betrieb von ihm eingehalten wurden, um somit die Sicherheit von Verbrauchern und Produkten zu gewährleisten.

Die Zuständig- und Verantwortlichkeiten in dem Betrieb seien zwischen ihm, seiner Stellvertreterin und dem Produktionsleiter klar geregelt gewesen, sagte der 57-Jährige.

Als Geschäftsführer habe er die Gesamtverantwortung getragen. Seine zentrale Aufgabe sei aber die strategische Verantwortung des Unternehmens gewesen. Die Steuerung der täglichen Produktionshygiene und Kontrollprozesse sei bewusst an die genannten Fach- und Führungsebenen delegiert gewesen, führte der Angeklagte weiter aus.