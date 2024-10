Zwölfjährige Tochter geschwängert? Schrecklicher Verdacht gegen Vater

Gießen/Friedberg - In Gießen findet derzeit ein Prozess gegen einen Familienvater statt, der seine eigene, minderjährige Tochter sexuell missbraucht und geschwängert haben soll.

Der Prozess findet vor dem Landgericht in Gießen statt. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Der 40-Jährige muss sich vor dem Landgericht verantworten, weil er sich im Juli 2023 in Friedberg (Wetteraukreis) an seiner damals zwölf Jahre alten Tochter vergangen haben soll, das Mädchen wurde daraufhin schwanger.

Die Schwangerschaft sei erst erkannt worden, als das Kind mit starken Bauchschmerzen in eine Klinik eingeliefert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen bereits im fünften Monat.

Zum Prozess-Auftakt startete der Angeklagte zunächst mit einer Entschuldigung. Diese sei laut Hessenschau aber nicht mit einem Schuldeingeständnis einhergegangen. Ganz im Gegenteil: Vielmehr beharrte er starr darauf, dass er sich an den Abend des Vergehens nicht erinnern könne, gar einen Filmriss hatte.

Dieser resultiere aus einem Trinkgelage mit einem Bekannten in einer Bar. Seine Tochter habe am Tag danach kein Wort zu einem möglichen Übergriff verloren, er selbst behauptete, sich lediglich an starke Kopfschmerzen erinnern zu können.

Doch eben jenes Gelage habe er laut dem Vorsitzenden Richter zuvor nie erwähnt - eine verzweifelte Ausweichtaktik? Seinen Ausflüchten stehen harte Fakten gegenüber.