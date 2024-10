31-Jähriger griff Polizisten mit Messer an: Gericht schickt ihn in den Knast

Köln - Wegen Diebstahls mit Waffen in einem Supermarkt und einem anschließenden Messerangriff auf Polizeibeamte in der Fußgängerzone von Gummersbach ist ein psychisch kranker 31-Jähriger zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden.

Der 31-Jährige hatte im November 2023 zunächst Bierdosen in einem Supermarkt gestohlen. © Henning Kaiser/dpa

Zu einer Vollstreckung der Strafe kommt es zunächst nicht, weil das Gericht zudem die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie anordnete.

Infolge des Messerangriffs hatten mehrere Polizisten auf den 31-Jährigen geschossen und ihn unter anderem schwer an Händen, Armen und Beinen verletzt. Zudem erlitt er einen Bauchdurchschuss.

Laut dem Urteil habe der 31-Jährige im November 2023 zunächst Bierdosen in einem Supermarkt gestohlen. Eine Mitarbeiterin, die verlangt habe, dass er die Dosen bezahle, habe er mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergestreckt und sich aus dem Markt entfernt.

Als Polizeibeamte den Mann wenig später am Busbahnhof ansprachen, habe er ein "Cuttermesser in der Hand gehalten", wie es in der Urteilsbegründung hieß. Der Aufforderung es niederzulegen sei er aufgrund seiner Erkrankung nicht nachgekommen.