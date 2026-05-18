Auto fährt in Gruppe Schulkinder: Prozess um Horror-Unfall beginnt

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Bei einem Unfall in Hürth wurden eine Schülerin und ein Schulbegleiter tödlich verletzt. Nun beginnt am Kölner Landgericht der Prozess gegen den Fahrer.

Von Bernhard Krebs

Köln/Hürth - Vor rund einem Jahr ist eine Grundschulklasse in Hürth nahe Köln beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Eine Schülerin und ein Schulbegleiter sterben, zwei weitere Schulkinder werden verletzt. Am Montag beginnt der Prozess gegen den inzwischen 21-jährigen Fahrer am Kölner Landgericht.

Der Ford-Fahrer soll mit seinem Transporter über eine rote Ampel gefahren sein. (Archivbild)
Der Ford-Fahrer soll mit seinem Transporter über eine rote Ampel gefahren sein. (Archivbild)  © Sascha Thelen/dpa

Dem Mann werden unter anderem zweifache fahrlässige Tötung sowie zweifache fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, eine Ampel, die bereits vier Sekunden rot gezeigt habe, mit bis zu 57 Kilometern pro Stunde überfahren zu haben. Ohne abzubremsen, soll der damals 20-Jährige anschließend in die Gruppe der Viertklässler gefahren sein.

Mit Lehrern und Begleitpersonen habe die Gruppe gerade die Straße an einem Fußgängerüberweg bei Grün überqueren wollen. Das Auto erfasste den Angaben zufolge drei Schüler und einen Schulbegleiter.

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Im Prozess geht es darum, wie es zu dem folgenschweren Unglück kam.

Da der Angeklagte als Heranwachsender gilt, kann in dem Gerichtsverfahren sowohl Jugend- als auch Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommen. Der Prozess ist mit vier Verhandlungstagen bis 3. Juni terminiert.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa

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