Geschäftsmann betrügt Staat bei Corona-Tests, jetzt muss er drei Jahre in den Knast

Köln - Das Landgericht Köln hat zum Auftakt der neuen Woche einen Geschäftsmann verurteilt, der während der Corona-Pandemie mit falschen Angaben zu Corona-Tests ordentlich Kasse gemacht hat.

Das Landgericht Köln hat den Mann (61) zu drei Jahren Haft verurteilt. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Staatsanwaltschaft zufolge ist der 61-Jährige zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung der Schadenssumme in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro an.

Dieses Geld hatte der Angeklagte demnach unberechtigt bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) abgerechnet. Laut der Urteilsbegründung hatte der Angeklagte von Frühjahr 2021 bis Juli 2022 mit seiner in Köln ansässigen GmbH acht Testzentren in Köln, Leverkusen und Essen betrieben.

Die Staatsanwaltschaft war in ihrer Anklage zunächst von einem fast doppelt so hohen Schaden ausgegangen als der nun vom Gericht festgestellte.

Im Gegensatz zu vielen ähnlich gelagerten Fällen, in denen Testzentren von Betrügern komplett fingiert worden seien, um Abrechnungsbetrug zu begehen, habe der Angeklagte wirklich Testzentren betrieben, sagte der Vorsitzende Richter.

Bei der Meldung der Tests zur Abrechnung mit der KVNO habe er die Anzahl aber "nicht unerheblich erhöht".