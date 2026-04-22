Autorennen endete für Mutter und Tochter tödlich: Ex-FC-Nachwuchskicker zu mehrjährigen Haftstrafen verdonnert

Die beiden Angeklagten (beide 22) wurden vom Landgericht Köln schuldig gesprochen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der eine von ihnen wurde zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt, der andere zu vier Jahren und sechs Monaten. Die Strafen gehen deutlich über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus.

"Wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass Sie damals ein Rennen gefahren sind", sagte der Vorsitzende Richter zu den beiden 22 Jahre alten Angeklagten.

Dies sei kein tragischer Unfall gewesen, sondern hier seien zwei Menschen einem Verbrechen zum Opfer gefallen. "Das kann man sich nicht irgendwie schönreden", so der Richter.

Die beiden heute 22-Jährigen waren im Dezember 2023 spätabends bei Dunkelheit auf der A555 mit Geschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen.