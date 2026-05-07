07.05.2026 17:13 Urteil nach Schock-Tat: Alkoholkranker Mann tötet krebskranken Mitpatienten auf Intensivstation

Das Kölner Landgericht schickt einen Mann, der einem Mitpatienten in einer Kölner Klinik einen Beatmungsschlauch abgezogen hat, in eine Entzugsanstalt.

Von Bernhard Krebs Köln - Ein Mann (32), der im vergangenen November einem Mitpatienten (75) auf der Intensivstation eines Kölner Krankenhauses einen Beatmungsschlauch abgezogen hatte und ihn dadurch tötete, war während der Tat aufgrund seines Verwirrtheitszustands im Zuge eines Alkoholentzugs schuldunfähig.

Der 32-Jährige lag gemeinsam mit dem Senior auf der Intensivstation einer Kölner Klinik. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa Das hat das Kölner Landgericht entschieden. Die 1. Große Strafkammer ordnete am Donnerstag die Unterbringung des schwer alkoholsüchtigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an. "Das ist ein sehr tragisches Geschehen, das sich in diesem Fall zugetragen hat", sagte der Vorsitzende Richter. Laut der Urteilsbegründung war der 32-Jährige aufgrund einer starken Alkoholisierung von rund drei Promille und einer damit einhergehenden Psychose zum Entzug in das Krankenhaus eingeliefert worden. Gerichtsprozesse Köln Sechs Jahre nach tödlicher Legionellen-Infektion an Uniklinik Köln: Prozessstart am Mittwoch Im Zuge des mehrtägigen Entzugs habe der Mann verstärkt wahnhafte Vorstellungen und bedrohliche Halluzinationen entwickelt.

32-jähriger Angeklagter trinkt erst 2024 zum ersten Mal Alkohol