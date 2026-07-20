Schülerin (†10) und Betreuer (†25) totgefahren: Raser legt Revision ein

Köln/Hürth - Nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen einer tödlichen Autokollision in Hürth bei Köln hat der 21-jährige angeklagte Fahrer Revision eingelegt.

Der 21-jährige Mann, der im Juni vergangenen Jahres in Hürth bei Köln mit seinem Auto über eine rote Ampel und in eine Gruppe Grundschüler gefahren war, hat Revision gegen das Urteil eingelegt. © Patrick Schüller

Das bestätigte das Landgericht Köln der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger darüber berichtet.

Vier Jahre und sechs Monate Haft nach Jugendstrafrecht lautet das Urteil gegen den 21-Jährigen, der im Juni vergangenen Jahres in Hürth bei Köln mit seinem Auto über eine rote Ampel und in eine Gruppe Grundschüler gefahren war.

Dabei waren eine Zehnjährige und ein 25 Jahre alter Begleiter gestorben. Der Schuldspruch vor dem Landgericht Köln erging wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

"Das Maß an Sorgfaltswidrigkeit, das Sie begangen haben, war außergewöhnlich hoch", machte der Vorsitzende Richter in der rund einstündigen Urteilsbegründung deutlich.

Außergewöhnlich hoch sei auch das durch die Tat verursachte Leid, das den Eltern, Geschwistern, Angehörigen und Mitschülern der Opfer widerfahren sei. "Ihre Tat hat eine gesamte Kleinstadt, die Stadt Hürth, in Schockstarre versetzt", sagte der Richter.