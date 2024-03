Weil er nicht genug verkaufte? Drogendealer in Köln vergewaltigt

Köln - Dieser Prozess hat es in sich! Drei Angeklagte (30, 39 und 55) müssen sich seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht verantworten, weil sie einen Mann gemeinschaftlich mit sexuellen Handlungen gequält haben sollen.

Vor dem Kölner Landgericht ist am Dienstag ein Prozess gegen drei Angeklagte gestartet. © Federico Gambarini/dpa

Der Grund: Das Opfer, ein mutmaßlicher Drogendealer, soll die an ihn gelieferten Betäubungsmittel nicht verkauft haben. Zur Strafe sollte er wohl gedemütigt werden.

Wie die "Bild" berichtet, soll das Tatopfer von den beiden jüngeren Angeklagten Ende Januar 2021 zunächst dazu gezwungen worden sein, in ein Fahrzeug zu steigen.

Anschließend sollen ihn die Männer in einen Keller einer Wohnung in Köln-Mülheim gebracht haben. Hier soll dann der 55-jährige Angeklagte gewartet haben, um die perfide Bestrafung an dem Mann durchzuführen. Derweil sollen die beiden anderen Angeklagten die abscheuliche Tat teilweise gefilmt haben.

Das Opfer hätte den Ort des Grauens dann erst am Vormittag des nächsten Tages verlassen dürfen, so die Anklage weiter.