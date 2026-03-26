Drogenbande aus Köln verknackt! Transport-Unternehmer bekommt Hammer-Strafe

Köln - Vor dem Landgericht in Köln hat am Donnerstag ein intensiver Prozess um sechs teils verurteilte Drogenhändler ein Ende gefunden.

Das Landgericht Köln hat am Donnerstag das finale Urteil gegen sechs teils als Drogenhändler agierende Männer gefällt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Männer im Alter zwischen 31 und 52 Jahren sollen im Jahr 2023 rund 40 Tonnen (!) Kokain nach Deutschland eingeschmuggelt haben.

Die Urteile ergingen wegen bandenmäßigen Kokainhandels, Beihilfe zum Drogenhandel sowie Drogenbesitzes. Ein Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für die Untersuchungshaft von Juni 2024 bis Dezember 2025 sprach das Gericht ihm eine Entschädigung zu.

Das Rauschgift wurde meist in Containern mit legaler Ware wie Weizenmehl, Holz oder Bananen per Frachtschiff vornehmlich aus Ecuador geliefert.

Insgesamt 35 Tonnen waren von Zollbehörden im Ausgangsland, bei einem Zwischenstopp in Rotterdam sowie im Hamburger Hafen sichergestellt worden. Nur eine Lieferung mit fünf Tonnen Kokain war bis auf den Drogenmarkt gelangt.

Laut Urteilsbegründung war ein 45 Jahre alter Transportunternehmer aus Eitorf bei Köln der Kopf der Gruppe und organisierte im Auftrag von Hintermännern in der Türkei die Drogenlieferungen. Der Mann hatte ein umfängliches Geständnis abgelegt. Dabei hatte er eingeräumt, dass er für die ersten vier Lieferungen von den Hintermännern jeweils 200.000 Euro erhalten habe.