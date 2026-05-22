Angeklagte sollen Tiere in Skandal-Schlachthof gequält haben: Prozessstart am Freitag

Köln/Hürth - Wegen Tierquälerei in einem Schlachthof beginnt am Freitag ab 9.30 Uhr der Prozess gegen vier Männer vor dem Kölner Amtsgericht .

Die angeklagten Mitarbeiter des inzwischen geschlossenen Schlachthofs in Hürth bei Köln sollen die Tiere unter anderem mit Mistgabeln geschlagen haben. © ANINOVA e.V.

Die früheren Mitarbeiter des Betriebs sollen bei Schlachtungen Rinder, Schafe und Ziegen nicht sachgemäß betäubt und ihnen so unnötiges Leid zugefügt haben.

So sollen Tiere in zahlreichen Fällen minutenlange Schmerzen erlitten und sich noch bewegt haben, nachdem ihnen die Kehlen durchgeschnitten worden waren. Die Angeklagten sollen dem Empfinden der Tiere gefühllos gegenübergestanden und keine Anpassungen der Betäubung vorgenommen haben.

Aufgedeckt worden waren die Missstände in dem Schlachthof in Hürth bei Köln von Mitgliedern einer Tierschutzorganisation. Sie hatten die grausamen Schlachtungen heimlich gefilmt.

Nach Bekanntwerden der Aufnahmen hatte das Veterinäramt des Rhein-Erft-Kreises den Betrieb geschlossen.