Er soll Zehnjährigen missbraucht haben: Ehemaliger Star-Fotograf muss in Haft

Köln - Ein ehemals international anerkannter Kinderfotograf ist am Kölner Landgericht am Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Der ehemalige Kinderfotograf stand vor dem Kölner Landgericht. (Symbolbild) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Martin Schutt/dpa

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der heute 57-Jährige 2002 einen damals zehnjährigen Jungen während einer Reise zu einem Shooting auf Sardinien missbraucht hatte.

In zwei weiteren Fällen zulasten ehemaliger Fotomodels wurde der Angeklagte hingegen freigesprochen.

Das Gericht bescheinigte dem Mann eine über drei Jahrzehnte ausgelebte pädosexuelle Neigung. Er habe seine herausragende berufliche Stellung genutzt, um Opfer zu akquirieren, was den Taten einen ausbeuterischen Charakter gebe.

Das Gericht legte dem 57-Jährigen eine Therapie nahe und warnte: Bei Rückfälligkeit müsse er mit Sicherungsverwahrung rechnen.