Raser tötet Mädchen und Schulbegleiter an Kreuzung: Prozess gestartet

Köln - Rund ein Jahr nach dem Tod einer Schülerin (10) und einem Begleiter (25) in Hürth hat vor dem Landgericht Köln der Prozess gegen den 20 Jahre alten Todesraser begonnen.

Mit seinem silbernen BMW hatte der 20-Jährige am 4. Juni 2025 die Schülergruppe erfasst. © Sascha Thelen/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm dabei unter anderem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor.

Er soll am 4. Juni 2025 mit bis zu 57 Kilometern pro Stunde und trotz roter Ampel auf die Kreuzung gebrettert sein. Kurz darauf knallte er "ohne abzubremsen" in die Schülergruppe, erfasste dabei eine Zehnjährige (†) und einen Schulbegleiter (†) frontal.

Beide erlitten schwere Schädel-Hirn-Verletzungen. Das Mädchen starb zwei Tage nach dem Unfall im Krankenhaus, der 25-Jährige mehrere Tage später. Die Viertklässler waren auf dem Weg zum Sportplatz.

"Ich habe einen fürchterlichen Unfall verursacht, bei dem zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind", hieß es in einer vom Verteidiger verlesenen Einlassung des Angeklagten.

Es habe seither keinen Tag gegeben, an dem er nicht an den schrecklichen Unfall gedacht und sich nicht gewünscht habe, "das Geschehene ungeschehen" zu machen. Und weiter: "Ich fühle mich für den Tod der beiden jungen Menschen verantwortlich."