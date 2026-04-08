Jetzt stehen sie vor Gericht: Junge Männer hauen Senioren mit Schockanrufen übers Ohr

Köln - Nach sogenannten Schockanrufen bei älteren Menschen sollen vier junge Männer rund 500.000 Euro erbeutet haben. Seit Mittwoch stehen die Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in 16 Fällen vor dem Kölner Landgericht .

In Köln stehen vier Männer wegen Schockanrufen vor Gericht. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Beim Prozessauftakt teilten die 23 und 26 Jahre alten Angeklagten über ihre Verteidiger mit, umfassende Geständnisse im Sinne der Anklage ablegen zu wollen. Die beiden anderen gaben an, zunächst zu schweigen.

Die Anklage wirft den Männern konkret vor, die Beute abgeholt zu haben, nachdem Unbekannte die Opfer mit Schockanrufen in Angst und Schrecken versetzt hatten. Weil in einem Fall einem Opfer die Beute aus der Hand gerissen worden sein soll, lautet eine Anklage auch auf Raub.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die vier Angeklagten die Taten von September 2024 bis April 2025 in Köln, Trier, Gerolstein sowie weiteren Orten im Bundesgebiet begangen haben, zusammen mit bisher unbekannten Komplizen.

Während die beiden 22- und 27-jährigen Angeklagten als Abholer fungiert haben sollen, sollen die beiden 23 und 26 Jahre alten Angeklagten in der Hierarchie höher gestanden haben.

Ihre Aufgabe sei es gewesen, Kontakt mit den Schockanrufern – den sogenannten Keilern – zu halten sowie die beiden Abholer für die jeweiligen Taten zu mobilisieren, zu überwachen und zu den jeweiligen Abholorten zu bringen.