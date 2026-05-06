Sechs Jahre nach tödlicher Legionellen-Infektion an Uniklinik Köln: Prozessstart am Mittwoch

Köln - Knapp sechs Jahre nach einer Legionellen-Infektion an der Uniklinik Köln mit drei Toten und drei Verletzten beginnt am Mittwoch um 9.15 Uhr ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Die Kölner Uniklinik wurde vor rund sechs Jahren von dem tödlichen Vorfall erschüttert. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Kölner Landgericht angeklagt ist ein 61-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft zur Last legt, den Betrieb der Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik nicht ordnungsgemäß kontrolliert und überwacht zu haben.

Der 61-Jährige soll Angestellter einer für das Gebäudemanagement zuständigen Tochtergesellschaft der Uniklinik gewesen sein.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war die Anlage in der kalten Jahreszeit stillgelegt und im Januar 2020 gereinigt worden, ehe sie im Mai des Jahres wieder in Betrieb genommen wurde. Hierbei sei die Verdunstungskühlanlage mit Wasser befüllt worden, ohne dass eine per Richtlinie vorgeschriebene Untersuchung des Wassers auf Legionellen-Erreger erfolgt sei.

Zudem seien weitere vorgeschriebene Untersuchungen unterblieben, wodurch sich im Wasser der Anlage unbemerkt Legionellen gebildet und vermehrt hätten, sodass von der Anlage ab der zweiten Junihälfte Wasserdampfwolken mit hoher Legionellen-Konzentration ausgegangen seien.