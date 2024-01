Großfamilie umringt Opfer: Grausamer Rachemord mitten auf Kölner Kreuzung

Am Kölner Landgericht hat der Prozess gegen Frau (44) begonnen, die mit ihrer Großfamilie einen Mann (37) auf offener Straße ermordet haben soll. © Federico Gambarini/dpa

Die Ermittler gehen von niedrigen Motiven für die Tat aus. Die Verteidiger der Angeklagten kündigten am ersten Prozesstag eine Einlassung ihrer Mandantin an - allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Tat fand im März 2022 auf einer Kreuzung in Köln statt. Rund 30 Beteiligte sollen das Opfer in seinem Auto umringt und "arbeitsteilig von allen Seiten" auf Fahrzeug und Opfer "massiv eingewirkt" haben, hieß es in der Anklageschrift.

Als der Mann das Fahrzeug schließlich habe verlassen können, sollen die Täter weiter geschlagen und getreten haben. Dabei sei auch mindestens ein Messer zum Einsatz gekommen.

Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es wenige Wochen später starb. Das Geschehen war von einer Überwachungskamera an einem Café aufgezeichnet worden.