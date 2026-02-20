Horror-Crash nach illegalem Rennen: Mutter und Tochter verbrennen in Kleinwagen

Köln - Mehr als zwei Jahre nach dem Unfalltod zweier Frauen beginnt am Freitag (9.30 Uhr) vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge.

Der Kleinwagen, in dem die beiden Frauen unterwegs waren, explodierte und brannte aus. Die Insassinnen starben noch an der Unfallstelle. © Sascha Thelen/dpa

Die beiden jungen Männer - zwei Nachwuchsspieler der U23 des 1. FC Köln - sollen sich auf der A555 zwischen Köln und Bonn ein Rennen geliefert haben. Dabei kollidierte eines der hochmotorisierten Fahrzeuge mit einem Kleinwagen, in dem eine Mutter und ihre Tochter saßen - beide kamen ums Leben.

Die beiden Frauen waren Anfang Dezember 2023 spätabends mit Tempo 100 auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als die beiden Angeklagten von hinten angerast gekommen sein sollen.

Laut Anklage fuhren die heute 22-Jährigen immer wieder nebeneinander her und überholten sich gegenseitig. Kurz vor der Auffahrt Wesseling sollen sie ihre Autos auf eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Km/H beschleunigt haben, obwohl dort nur Tempo 120 erlaubt war.

Beide Fahrer sollen dann in einem Wettstreit versucht haben, den Kleinwagen rechts über den Standstreifen zu überholen, und dabei die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren haben.