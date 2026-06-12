Im Streit erstochen: Seniorin soll an Demenz erkrankten Ehemann getötet haben

Köln - Eine 76 Jahre alte Frau soll ihren an Demenz erkrankten 83 Jahre alten Ehemann im Streit erstochen haben. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus.

Das Landgericht Köln geht davon aus, dass eine 76-jährige Frau ihren an Demenz erkrankten 83 Jahre alten Ehemann erstochen haben soll. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Sichtweise der Frau auf das Geschehen unterscheidet sich davon aber stark. Sie habe ihren Mann nur stützen wollen, ließ sie zum Prozessauftakt am Freitag in Köln verlauten. Weil sie dabei ein Messer in der Hand gehabt habe, sei es zu dem Unglück gekommen.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage dagegen davon aus, dass das Zusammenleben der Eheleute "in den letzten Jahren insbesondere durch die Demenz-Erkrankung des Geschädigten geprägt" gewesen sei.

Es sei immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Eheleuten gekommen, bei denen "sich die Angeklagte stets laut und aggressiv ihrem Ehemann gegenüber" gezeigt habe. Dieser habe sich dagegen "überwiegend passiv" verhalten.

Auch am Tattag soll es zu einem Streit zwischen der 76-Jährigen und dem 83-Jährigen gekommen sein. In dessen Verlauf habe die Angeklagte zweimal laut gerufen: "Ich stech’ Dich gleich ab!"

So sollen es jedenfalls Zeugen geschildert haben. Anschließend habe sie einen "scharfkantigen Gegenstand" ergriffen und habe ihrem Ehemann in den Brustbereich gestochen, hieß es in der Anklage. Unmittelbar nach der Tat habe die Angeklagte die Rettung alarmiert. Trotz Reanimation starb der Mann noch vor Ort.