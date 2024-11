28.11.2024 19:40 Kölner Gericht stellt klar: Polizei-Kameras haben zu viel aufgenommen

An sieben Standorten in Köln kontrolliert die Polizei seit ein paar Jahren per Videoüberwachung. Jetzt kommt raus: Die Kameras haben zu viel Gebiet aufgenommen.

Köln - Die Videoüberwachung durch die Polizei an sieben Standorten in Köln ist grundsätzlich rechtmäßig – die Überwachungsbereiche sind jedoch zu groß bemessen. Sieben solcher Kameras der Polizei sollen in den vergangenen Jahren zu viel Gebiet aufgenommen haben. © picture alliance / Oliver Berg/dpa Das hat das Verwaltungsgericht Köln mit mehreren Urteilen entschieden und damit den Klagen von zwei Privatpersonen teilweise stattgegeben. Der Einsatz von fest installierten Kameras sei an besonders kriminalitätsbelasteten Orten grundsätzlich ein legitimes Mittel der Gefahrenabwehr, begründete das Gericht. Eine Ausdehnung über die eigentlichen Brennpunkte hinaus auf weitere Straßen, Wege oder Plätze sei jedoch mit dem Gesetz nicht vereinbar. Die sieben Kölner Videoüberwachungsbereiche seien zu groß bemessen und nur in Teilen Schwerpunkte der Straßenkriminalität. In vielen bislang ebenfalls überwachten Nebenstraßen sei keine erhöhte Kriminalität feststellbar. Gerichtsprozesse Köln Junge Männer erstechen 15-Jährigen und lassen ihn liegen: Jetzt droht ihnen Knast! Dort müsse die Videoüberwachung beendet werden. Dies gelte etwa auch für die von einer Klägerin bewohnte Straße in Köln-Kalk. Auch dürfen dem Gericht zufolge Außengas­tronomieflächen nicht überwacht werden. Bei Versammlungen in den Überwachungsbereichen müssen die Kameras zudem im gesamten Bereich und nicht nur am Versammlungsort selbst abgeschaltet werden. Als Konsequenz aus der Kölner Silvesternacht von 2015/2016 überwacht die Polizei mit fest installierten Kameras Bereiche vor dem Hauptbahnhof und am Dom sowie die Kölner Ringe und weitere Plätze. Zuletzt kam im Oktober 2022 Köln-Kalk hinzu.

