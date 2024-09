Männer entführen Psychotherapeutin: Gericht verhängt Mega-Strafe

Die beiden Männer kamen plötzlich mit Sackkarre und Kiste in die Praxis des Opfers. © Federico Gambarini/dpa

Ein 40 Jahre alter ehemaliger Patient der Therapeutin, in dem das Gericht den Drahtzieher der Tat erkannte, muss wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für elf Jahre in Haft.

Sein 55 Jahre alter Verlobter, den das Gericht als "Mann fürs Grobe" bezeichnete, wurde zu acht Jahren und sechs Monaten in Haft verurteilt.

"Wir haben uns hier an 16 Verhandlungstagen mit einem sehr ungewöhnlichen, bizarr anmutenden Fall beschäftigt", sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.

Demnach hatte sich der 55-Jährige unter einem Vorwand einen Termin bei der Therapeutin geben lassen. Kurz nach seinem Eintreffen in der Praxis tauchte dann auch der ehemalige Patient mit "Sackkarre und Kiste" dort auf.

Sodann betäubten die beiden Entführer die Frau, die heftigen Widerstand leistete, mit Chloroform. An Händen und Füßen gefesselt, wurde sie in die Kiste gezwängt und mit einem gemieteten Transporter in die gemeinsame Wohnung gefahren. Dort wurde sie in einem Badezimmer festgehalten und bedroht.