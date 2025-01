Mann greift Ehefrau mit Hammer an: "Wer so auf einen Menschen einschlägt, will vernichten!"

Nach einer brutalen Attacke auf seine Frau vor den Augen der Kinder steht einem 38-Jährigen eine lange Haftstrafe bevor. Das Motiv bleibt unklar.

Von Bernhard Krebs Köln - Was muss in einem Menschen vorgehen, um so eine Tat zu begehen? Weil ein Mann (38) rund 20 Mal ohne Vorwarnung mit einem Hammer auf seine duschende Ehefrau eingeschlagen hat, wurde er nun zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Das Kölner Landgericht hat den 38-Jährigen nach der Hammerattacke wegen versuchten Mordes verurteilt. (Symbolbild). © Federico Gambarini/dpa Der Vater von zwei Kindern wurde am Montag unter anderem wegen versuchten Mordes vom Kölner Landgericht schuldig gesprochen. "Wer so auf das Gesicht eines Menschen einschlägt, der will brachial vernichten", heißt es in der Urteilsbegründung. Das Gericht hatte im Prozess versucht, die Geschehnisse am Tattag im Februar 2024 zu rekonstruieren - auch auf der Suche nach einem Motiv. Der Angeklagte soll damals zunächst mit Freunden in Erftstadt bei Köln auf einer sogenannten Herrensitzung Karneval gefeiert haben. Ein Gesprächsthema laut Gericht in der eigentlich von Frohsinn geprägten Atmosphäre: die kurz zuvor von seiner Frau vollzogene Trennung sowie ihre neue Liebesbeziehung. Gerichtsprozesse Köln Eltern schütteln 14 Wochen altes Baby tot: Mutter will "damit nichts zu tun" haben Nach der Heimkehr in das noch gemeinsam bewohnte Haus eskalierte die Situation demnach. Der Angeklagte, der bis dahin ein tadelloses Leben geführt haben soll, ging mit einem schweren Hammer ins Bad.

Ehefrau hat Hammerangriff nur durch "reines Glück" überlebt