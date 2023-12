Mann soll Mitbewohner getötet und Leiche kopfüber in Gullyschacht versteckt haben

Köln - Ein 41-Jähriger soll einen Bekannten (†46) erstochen und anschließend dessen Leiche kopfüber in einem Gullyschacht versteckt haben. Seit Dienstag muss sich der Mann nun wegen Totschlags vor dem Kölner Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll den Bekannten erst bewusstlos geschlagen und dann erstochen haben.

Rettungskräfte bargen den Toten (†46), der kopfüber in dem Kanalschacht gesteckt hatte. © Lars Jäger

Laut Anklage soll es am Tattag im März 2023 zwischen dem 41-Jährigen und dem späteren Opfer in dessen Wohnung in Niederkassel zum Streit gekommen sein. Dabei habe das spätere Opfer den Beschuldigten "endgültig und letztmalig" aufgefordert, die Wohnung zu verlassen.

Der Angeklagte, dem damit die Obdachlosigkeit gedroht habe, sei darüber so sehr in Rage geraten, dass er auf den Mann eingeschlagen und -getreten habe, sagte die Staatsanwältin bei der Anklageverlesung.

Das Opfer soll zu Boden gegangen und anschließend von dem Angeklagten ins Gesicht und vor den Kopf getreten worden sein, woraufhin der Wohnungsbesitzer das Bewusstsein verloren habe. Anschließend habe der 41-Jährige den Entschluss gefasst, seinen Kontrahenten zu töten.

"Dafür ergriff er ein in der Wohnung befindliches Messer und stach 25 mal auf den in Bauchlage liegenden Geschädigten im oberen Rücken- und Halsbereich ein", hieß es in der Anklage weiter. Das Opfer sei noch vor Ort verblutet.