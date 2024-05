Prozess wegen totgeschütteltem Baby: Polizei schnappt flüchtigen Vater - U-Haft!

Köln - Ein Elternpaar aus Gummersbach soll sein Baby so geschüttelt haben, dass es wenig später starb. Der am Dienstag nicht zum Prozess erschienene Vater (35) wurde nun festgenommen.

Der flüchtige Vater (35) konnte von der Polizei am Mittwoch in seiner Wohnung festgenommen werden (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Die Polizei hat den Vater des Babys festgenommen. Darüber informierte am Donnerstag das Kölner Landgericht.

Der Mann war am Dienstag - ebenso wie die Mutter des Kindes - nicht zum Prozess erschienen, in dem der Tod des Säuglings aufgearbeitet werden soll. Daher war ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.

Polizisten hätten ihn nun am Mittwoch in seiner Wohnung festgenommen, erklärte das Gericht. Er sitze in Untersuchungshaft.

Der Anklagevorwurf gegen den 35-Jährigen und die 30 Jahre alte Mutter des Babys lautet fahrlässige Tötung.