Trotz Urteil im Mai 2024: Brutaler Rocker-Mord vor Eisenhölle wird neu aufgerollt

Köln - Alles auf Anfang: Ein mutmaßlicher Auftragsmord im Rockermilieu beschäftigt von Mittwoch an abermals das Kölner Landgericht . Der angeklagte 29-Jährige, der die Täter zu der Tat angestiftet haben soll, war bereits im Mai 2024 schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Vor dem Kölner Landgericht wird ein mutmaßlicher Auftragsmord im Rockermilieu komplett neu aufgerollt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Das Bundesverfassungsgericht hob die zu diesem Zeitpunkt schon rechtskräftige Entscheidung im August 2025 aber überraschend auf.

Die Karlsruher Richter sahen den Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt. Sie bemängelten, das Kölner Landgericht sei in dem alten Strafprozess einer von dem Angeklagten beantragten Vernehmung eines mutmaßlichen, sich im Ausland befindenden Entlastungszeugen nicht nachgekommen.

Nun geht es in dem neuen Strafprozess erneut um die Hintergründe des brutalen Vorfalls, der sich am Pfingstsamstag im Jahr 2023 vor einem Fitnessstudio ereignet hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten 29-Jährigen vor, zwei Männer damit beauftragt zu haben, ein ehemaliges Mitglied der Rocker "Hells Angels" zu töten. Der Türke hatte den Anklagevorwurf im alten Prozess vehement bestritten.

Das Gericht hatte seine Einlassung aber als "wenig plausibel" gewertet. So habe der Angeklagte zahlreiche Telefonkontakte zu den beiden Haupttätern im Vorfeld der Tat nur unzureichend erklären können.