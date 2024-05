Geständnis nach Mord am Lindenauer Hafen: Angeklagter wollte Opfer "Lektion erteilen"

Er habe das Opfer in den heruntergekommenen Getreidespeicher in Leipzig gelockt und getötet, ließ der Angeklagte Kevin R. durch seinen Verteidiger am Montag vor dem Landgericht Leipzig erklären.

Daniel P. (†25) starb im vergangenen Sommer in einem der alten Speicher im Lindenauer Hafen. © Bildmontage: Silvio Bürger, privat

"Als er anfing, laut um Hilfe zu rufen, habe ich ihm eine Socke über den Mund geklebt." Dann stellte er ihm ein Bein, und das Opfer fiel in eine mit Wasser gefüllte Betonwanne. Der Angeklagte nahm nach eigenen Angaben das Handy und die EC-Karte des Opfers an sich und gab an, am nächsten Tag wiederkommen zu wollen, um weiter mit ihm zu reden.

Tags darauf sei er mit einem anderen Freund in den Speicher zurückgekehrt, da sei Daniel P. bereits tot gewesen. Erst vier Wochen später wurde die bereits leicht verweste Leiche entdeckt.

Bei einer Vernehmung als Zeuge hatte der Angeklagte laut Anklage zunächst noch eine dritte Person der Tat bezichtigt. Auch diesen Vorwurf räumte der Angeklagte ein.

Das Landgericht hat insgesamt 13 Verhandlungstermine bis in den Oktober angesetzt.