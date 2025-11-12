Berufung nach TAG24-Bericht zurückgenommen: Todesraser "King Bilal" will keinen neuen Prozess

Leipzig - Überraschende Wendung bei der juristischen Aufarbeitung des Horrorunfalls mit vier Toten im März 2023 in Eilenburg : Drei Tage vor dem Berufungsprozess am Landgericht Leipzig zog Todesraser Bilal A. (20) seine Berufung zurück. "King Bilal", wie sich der syrische Nachwuchskriminelle selbst nennt, muss nun für dreieinhalb Jahre in Jugendhaft.

Zog seine Berufung zurück und muss nun für dreieinhalb Jahre in den Jugendknast: Bilal A. (20), der sich selbst "King Bilal" nennt. © Hassan Nazari

Sachsens Justiz hatte den Fall zur Geheimsache gemacht. Im Februar verhandelte das Amtsgericht Leipzig ohne öffentlichen Terminaushang und hinter verschlossenen Türen gegen Bilal A., der am 9. März 2023 auf der B87 in Eilenburg mit 120 km/h in den Gegenverkehr gerast war.

Bei dem Unfall starben vier Menschen (67, 68, 71, 72), zwei wurden schwer verletzt.

Der damals 18-jährige Spross eines durch Drogenkriminalität polizeibekannten syrischen Clans hatte keinen Führerschein, der schwere Mercedes war jedoch auf ihn zugelassen.

Nur 16 Tage nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Jugendhaft und vier Jahren Fahrerlaubnis-Sperre demonstrierte der von der Justiz vorläufig in Freiheit belassene Todesraser, welche Lehren er aus dem Geschehen gezogen hatte.

In großen Lettern sprühte er mit Farbspray vor laufender Überwachungskamera "King Bilal" an die Wand einer Tankstellen-Waschanlage.