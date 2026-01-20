Fahrlässige Tötung und Körperverletzung: Prozess gegen Flixbus-Fahrer beginnt im März

Bei dem Busunglück kamen vier Frauen ums Leben. (Archiv) © Sebastian Willnow/dpa

Angeklagt ist der Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 46 Fällen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Eilenburg mitteilte.

Die Verhandlung findet wegen des größeren Saals nicht in Eilenburg, sondern am Landgericht Leipzig statt. Zuständig ist aber weiterhin das Amtsgericht Eilenburg.

"Man hat sich lediglich den größeren Saal ausgeliehen, weil nicht abzusehen ist, wie viele Nebenkläger erscheinen werden", betonte der Sprecher. Nach derzeitigem Stand hat das Gericht nur einen Termin angesetzt. Somit ist mit einem Urteil noch am 13. März zu rechnen.

Der Doppelstockbus war am 27. März 2024 auf dem Weg von Berlin nach Zürich verunglückt. An Bord waren 54 Menschen, darunter zwei Busfahrer. Nördlich von Leipzig kam der Bus von der Autobahn ab und kippte auf die Seite. Vier Frauen im Alter von 19, 20, 43 und 47 Jahren starben. 46 Fahrgäste wurden verletzt, einige von ihnen schwer.