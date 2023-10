In der DDR Zwangsadoptierte können Entschädigung bekommen

Leipzig - Eine rechtsstaatswidrige Zwangsadoption in der DDR kann zu Ansprüchen auf eine Entschädigung oder eine Beschädigtenversorgung führen. Voraussetzung ist, dass die Adoption zu gesundheitlichen Schäden, dem Verlust von Vermögen oder zu beruflichen Nachteilen geführt hat, wie am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied (Az. 8 C 6.22).