Callgirl-Mord in Leipziger Hotel: Staatsanwalt klagt letzten Freier an

Polizisten haben nach dem Leichenfund das Hotelzimmer abgesperrt. Gebucht wurde es von Danny M. (42), der nun wegen Mordes angeklagt wurde. © Montage: Alexander Bischoff + privat

Verliebt in eine Prostituierte - was in "Pretty Woman" und anderen Kino-Schmachtfetzen als Romanze mit Happy End erzählt wird, nahm in Leipzig einen tragischen Ausgang.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte sich auch Danny M. bis über beide Ohren in das von ihm öfter gebuchte Callgirl Malina verliebt. Während es für die hübsche Bulgarin nur ein Job war, muss es für den Hilfsarbeiter aus Sachsen-Anhalt zur Obsession geworden sein. Selbst auf seinem inzwischen gelöschten Facebook-Account postete er ein Selfie mit der jungen Frau, das von unzähligen Herzen gerahmt war.



Am 8. November vergangenen Jahres kam es dann zum tödlichen Finale.

Laut Anklage buchte Danny M. ein Zimmer im Hotel Adler und traf sich dort mit dem Callgirl. Am frühen Morgen kam es zur blutigen Auseinandersetzung.

Der Anklage zufolge soll Danny M. in Tötungsabsicht mit einem Messer viermal auf die Bulgarin eingestochen haben. Die junge Frau verblutete.