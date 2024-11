Dreiste Doktorspiele vor Gericht: Pflegehelfer behandelte als "Facharzt" 222 Patienten

"Dr. Sascha R." betrieb während der Corona-Pandemie eine Arztpraxis in Leipzig - ohne medizinische Ausbildung. Nun steht er vor Gericht.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Ein Berliner Pflegehelfer hat in Leipzig über Monate Arzt gespielt. In seiner Privatpraxis und via Internet behandelte der Hochstapler und Betrüger Hunderte Patienten. Dabei konnte er noch nicht einmal Blut ziehen. Seit Mittwoch befasst sich das Landgericht mit den dreisten Doktorspielen.

Seit Mittwoch vor Gericht: Der falsche "Medizin-Doktor" Sascha R. (36, r.), hier mit seinem Verteidiger Tommy Kujus, muss sich unter anderem wegen Betruges, Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen sowie Körperverletzung verantworten. © Alexander Bischoff Mit Handschellen wird Sascha R. (36) in den Gerichtssaal geführt. In der JVA Tegel sitzt der notorische Betrüger noch bis Januar eine Strafhaft aus einer vorangegangenen Verurteilung ab. Der hagere Mann in Jeans und blauem Troyer blickt emotionslos zu Boden, er weiß offenbar, was ihn hier erwartet.

Vor vier Jahren noch trug er einen weißen Kittel und mimte als "Dr. med. Sascha R." den honorigen Mediziner. Als "Facharzt für Allgemein- und Notfallmedizin" hatte sich der Pflegehelfer in der Ladenzone eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Südwesten eingemietet. Gerichtsprozesse Leipzig Prozess am Richter-Dienstgericht: AfD-Maier droht endgültiger Rauswurf Mit komplett ergaunerter Ausstattung. Vom EKG-Gerät über das Mobiliar bis hin zum Rezeptvordruck - laut Anklage war alles online bestellt und nichts davon bezahlt.

Pseudo-Arzt scheiterte bei der Blutabnahme

In diesem kleinen Ladenlokal an der Leipziger Dieskaustraße praktizierte der Betrüger als Privatarzt. © Alexander Bischoff Von Oktober 2020 bis zum Auffliegen des Riesenschwindels im Februar 2021 soll "Dr. R." in seiner Privatpraxis, bei Hausbesuchen und als Telemediziner insgesamt 222 Patienten behandelt und privat abgerechnet haben. Fast zwei Stunden brauchten zwei Staatsanwältinnen, um all die Fälle bei der Anklageverlesung zu beschreiben. Angestachelt durch den Corona-Hype zu dieser Zeit führte der Arztdarsteller bei erkälteten Patienten unzählige Antigen-Tests durch, attestierte Arbeitsunfähigkeit und verteilte Rezepte. Gerichtsprozesse Leipzig Weil er einen Schnarcher rauswarf - Obdachloser (†43) in Leipzig erdrosselt Egal ob Kopfschmerz, Magenkrampf oder Durchfall - Ursachenforschung betrieb der Betrüger mangels Sachkenntnis nie, sondern setzte ausschließlich auf Symptombekämpfung mit Paracetamol, Iberogast, Loperamid & Co. Als ein Patient nach einem kleinen Blutbild verlangte, scheiterte der Hochstapler vollends. Laut Anklage gelang es ihm trotz mehrerer Versuche nicht, mit der Kanüle eine Vene zu treffen. Ohne Blut verließ er schließlich den verdutzten Mann. Sein Therapievorschlag für einen anderen Patienten, der über niedrigen Blutdruck klagte, lautete: "viel trinken".

Seine Web-Auftritte versprachen viel: "Dr." Sascha R. gab sich als Facharzt für Allgemein- und Notfallmedizin aus, warb auch mit der Ärzte-Empfehlungsliste des Focus - angeblich 4,96 von 5 Sternen. © Alexander Bischoff

Das Original der medizinischen Hochstapelei: Postbote Gert Postel (66) schaffte es 1995 sogar bis zum Oberarzt der psychiatrischen Klinik im sächsischen Zschadraß. © picture-alliance / dpa

Angeklagter kündigt umfassendes Geständnis an