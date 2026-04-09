09.04.2026 16:30 Eklat und Urteil im Femizid-Prozess: Echtes Lebenslang für Susanns Mörder!

Nick W., der im August 2025 seine Ex-Partnerin in Leipzig getötet hat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Vorher kam es zu einem Eklat im Gerichtssaal.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Er wird wohl die nächsten zwei Jahrzehnte hinter Gitter verbringen. Nick W. (37), der im August 2025 in Leipzig seine Ex-Partnerin (42) tötete und den gemeinsamen Sohn (10) mit 14 Messerstichen lebensgefährlich verletzte, ist am Donnerstag wegen Mordes und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellte das Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest.

Vor Gericht immer den Aktendeckel vorm Gesicht - Nick W. wurde am Donnerstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. © Ralf Seegers Der letzte Prozesstag begann mit einem unvorstellbaren Eklat. Die Mutter (57) des Mörders hatte zum Entsetzen der Anwesenden mit dem heute elf Jahre alten Tatopfer im Gerichtssaal Platz genommen. Die Frau, die aktuell das Sorgerecht über ihren Enkel ausübt, wollte es dem schwer traumatisierten Kind tatsächlich zumuten, den Richterspruch gegen den eigenen Vater live anzuhören. In der Urteilsbegründung hätte der seiner Mutter beraubte und nur durch eine Not-OP gerettete Junge das dramatische Geschehen noch einmal durchleben müssen. Gerichtsprozesse Leipzig Femizid bleibt Femizid: Urteil im Mordfall Jessica (†30) ist rechtskräftig Mit einem Plüschtier in der Hand blickte das emotional sichtlich überforderte Kind unverständig in die Menschenmenge. Erst als der behördliche Vormund des Kindes auf Intervention der Nebenklage der gouvernantenhaft agierenden und völlig uneinsichtigen Großmutter telefonisch ein Verbot erteilte, verließ diese mit dem Kind den Saal.

Das Opfer: Susann K. (42) starb nach einem wuchtigen Messerstich in den Bauch. Sie hatte sich zuvor von ihrem späteren Mörder getrennt. © Bildmontage: Alexander Bischoff; privat

Messerattacke auf eigenen Sohn bleibt für Gericht unerklärbar

Der Vorsitzende Richter Michael Dahms sprach von einem heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen. © Ralf Seegers Die Richter der 2. Strafkammer sprachen in ihrem Urteil von einer "grausamen Tat", die keineswegs ein wie vom Angeklagten geschilderter Unfall gewesen sei. Nick W. sei bereits in Tötungsabsicht mit zwei Messern zur Wohnung von Susann K. gefahren. Mehrmals zitierte der Vorsitzende Richter Michael Dahms im Urteil eine Kernaussage, die der Angeklagte vor der Tat seiner Ex-Partnerin als Nachricht geschickt hatte: "Ich gönne es keinem Anderen, dein Herz und deine Liebe zu haben..." Nick W. sei davon überzeugt gewesen, dass Susann sein alleiniger Besitz sei, so Dahms. Da sie die Beziehung beendet und bereits einen neuen Freund hatte, habe ihr der Angeklagte aus seinem Besitzanspruch heraus das Lebensrecht abgesprochen. Für die Kammer war es ein heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen. Gerichtsprozesse Leipzig Skandal im Femizid-Prozess: Hauptzeuge aus dem Knast heraus bedroht Weit mehr Probleme hatten die Richter bei der Bewertung der Messerattacke auf den Jungen. Wollte Nick W. sein Kind tatsächlich töten - und wenn ja, warum? "Wir wissen es nicht, können es einfach nicht aufklären", räumte Richter Dahms ein. Anders als angeklagt bewertete das Gericht die Bluttat nicht als versuchten Mord, sondern als schwere Misshandlung Schutzbefohlener.

Der Tatort: In die Erdgeschoss-Wohnung stürmte Nick W. am 18. August 2025 bereits in purer Tötungsabsicht, wie das Gericht jetzt feststellte. © Bildmontage: Alexander Bischoff; Facebook